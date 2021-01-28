رياح نشطة وباردة.. "المسند": استقرار جوي عدا أجزاء من مكة والمدينة

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جنوبية وجنوبية غربية دافئة بالوسطى والشرقية.. وشمالية غربية باردة بالشمال

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن يستمر الاستقرار الجوي العام اليوم على معظم المناطق.

وقال "المسند": "يستمر الاستقرار الجوي العام على معظم المناطق، عدا أجزاء من منطقة #المدينة فمن المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة خاصة على الجزء الغربي منها، إضافة إلى شمال غرب منطقة #مكة ما بين #جدة و#رابغ.. هذا والله أعلم".

وأضاف: "تكون الرياح اليوم جنوبية إلى جنوبية غربية دافئة، وتكون نشطة في الوسطى والشرقية، وتكون شمالية غربية باردة في الشمال والشمال الغربي.. هذا والله أعلم".الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية