تتويج الجواد "علم السماوي" بكأس الحفل الخامس عشر بالخيال المطرودي

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حفل السباق تكوّن من خمسة أشواط على مسافة 2000م

توّج مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي الجواد "علم السماوي" للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي الفائز بكأس الحفل الخامس عشر بالخيال فارس المطرودي.

كما توّج مرشد بن حمود بن مرشد السليمان الفائز بالشوط الثالث للخيل العربية بجائزة ودرع على دعم أخيه المغفور له عبدالرحمن المرشد الجواد "مرتجز الخالدية" للمالك محمد صنيتان الرشيدي، والمدرب بندر ناصر الدهيش، بالخيّال نواف الفيروز.

وتكوّن حفل السباق من خمسة أشواط على مسافة 2000م إذ حقق الجواد في الشوط الأول "دافوس" المركز الأول للمالك إسطبل بشاير الخير، والمدرب مشاري الرشيدي، والخيال محمد الفهيد.



وكسب الشوط الثاني "سيف يزيد" للمالك هاني حصيني الأسلمي، والمدرب عبدالله حمد المذعور، بالخيال نواف الفيروز.

وحققت الفرس "المشرفية" للمالك هاني حصيني الأسلمي، والمدرب عبدالله حمد المذعور، والخيال توفيق الخضير المركز الأول في الشوط الرابع.