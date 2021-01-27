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النصر يستعيد خدمات نجمه عبدالرزاق حمدالله قبل موقعة السوبر

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النصر يستعيد خدمات نجمه عبدالرزاق حمدالله قبل موقعة السوبر النصر يستعيد خدمات نجمه عبدالرزاق حمدالله قبل موقعة السوبر

النصر يستعيد خدمات نجمه عبدالرزاق حمدالله قبل موقعة السوبر

شارك المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر في التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا لخوض غمار بطولة كأس السوبر السعودي أمام الغريم التقليدي الهلال، في حين واصل المحترف الأرجنتيني بيتي مارتينيز تدريباته في صالة الحديد.

ميدانيًا واصل الفريق الأول لكرة القدم اليوم بالنادي الأربعاء تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود "يرحمه الله" ، حيث انطلقت تدريبات الفريق اليوم بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة التي بدأت بالجري حول الملعب، طبق خلالها مدرب الفريق الكرواتي آلين هورفات عددًا من الجمل التكتيكية من خلال تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات ، قبل أن يختتم المدرب تدريبات اليوم بمناورة كروية أجراها على كامل الملعب.

وفي سياق متصل كشفت تقارير إعلامية سعودية حجم إصابة عبدالرحمن عبيد وهي عبارة عن قطع في الرباط الجانبي لمفصل القدم.

وأوضحت أن اللاعب سيخضع لاختبارات الثبات، وعلى إثرها سيتم تحديد حاجته إلى عملية جراحية من عدمها.

وتمثل إصابة العبيد ضربة قوية للمدرب الكرواتي آلين هورفات قبل مواجهة الهلال، المقرر إقامتها السبت المقبل في بطولة كأس السوبر السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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