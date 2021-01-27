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عضو بالسيادة السوداني: حريصون على الحل السلمي لأزمة الحدود مع إثيوبيا

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عضو بالسيادة السوداني: حريصون على الحل السلمي لأزمة الحدود مع إثيوبيا عضو بالسيادة السوداني: حريصون على الحل السلمي لأزمة الحدود مع إثيوبيا

مصراوي Masrawy

11:15 م الأربعاء 27 يناير 2021

السودان - (أ ش أ)
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، أن السودان سيظل ساعيًا للحل السلمي مع إثيوبيا والاحتكام لحدود عام ١٩٠٢.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن التعايشي التقى في بريتوريا اليوم الأربعاء، مع رئيس جمهورية جنوب أفزيفيا ماتاميلا سيريل رامافوزا، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بجان القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية، وقضية الحدود بين السودان وإثيوبيا.
وأضاف قمر الدين أن اللقاء تطرق لقضية سد النهضة، مشيرا إلى أن السودان لديه موقفًا واضحًا بأن تكون هناك اتفاقية ملزمة عمادها الملء والتشغيل.
وأوضح أن رئيس جنوب أفريفيا استمع للتفاصيل الدقيقة، ووعد بمناقشة ذلك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

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