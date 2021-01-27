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وزيرة الخزانة الأمريكية تبحث مع نظيريها البريطاني والألماني تعافي الاقتصاد بعد كورونا

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وزيرة الخزانة الأمريكية تبحث مع نظيريها البريطاني والألماني تعافي الاقتصاد بعد كورونا وزيرة الخزانة الأمريكية تبحث مع نظيريها البريطاني والألماني تعافي الاقتصاد بعد كورونا

مصراوي Masrawy

11:11 م الأربعاء 27 يناير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

بحثت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، هاتفيًا اليوم الأربعاء، مع نظيرها البريطاني ريشي سوناك العديد من القضايا ذات الأولوية المشتركة بين البلدين من بينها جهود القضاء على جائحة كورونا ودعم تعافي الاقتصاد العالمي ومحاربة عدم التكافؤ ومواجهة التهديد الناجم عن التغير المناخي.

وأكدت يلين خلال الاتصال، حسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، على أهمية التعاون القوي القائم بين الدولتين والحرص على تنسيق العمل سويًا خلال اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي من المقرر أن تستضيفها بريطانيا في شهر يونيو المقبل.

وفي سياق متصل ناقشت الوزيرة الأمريكية ، في اتصال هاتفي مع نظيرها الألماني أولاف شولز جهود تعافي الاقتصاد الدولي جراء جائحة كورونا وعلى التزام بلادها بالمشاركة في مناقشات منظمة الأمن والتعاون الأوربي حول النظام الضريبي الدولي وأهمية التوصل إلى اتفاق قريب يغطي هذه القضية الهامة كما بحثت تعزيز الشراكة بين البلدين.

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