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الانضباط تعاقب الهلال والوحدة مالياً

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الانضباط تعاقب الهلال والوحدة مالياً الانضباط تعاقب الهلال والوحدة مالياً

الانضباط تعاقب الهلال والوحدة مالياً

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين انضباطية على خلفية الأحداث المصاحبة لمباريات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قررت اللجنة إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (22,500) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم ، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراته مع التعاون .

و فرضت لجنة الانضباط عقوبة مالية على نادي الوحدة وألزمته بدفع غرامة قدرها 10.000 عشر آلاف ريال، بعد حصول 7 من لاعبيه على إنذارات، في مباراة النصر، في نفس الجولة.

وأشارت اللجنة أن القرارين غير قابلا للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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