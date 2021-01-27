الإكليريكية تحتفل بذكرى نياحة البابا كيرلس "أبوالإصلاح" وتأسيسها

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية بالأنبا رويس، عن إقامتها احتفال، بمناسبة مرور ١٦٠ عامًا على وفاة البابا كيرلس الرابع الملقب بـ "أبي الإصلاح"، وكذلك مرور ستين عامًا على افتتاح مبنى الإكليريكية بالأنبا رويس.

ستشمل الاحتفالية عددًا من الندوات والمعارض والمحاضرات تحت شعار "كنيستي القبطية ومجد الآباء"، حيث سيبدأ الاحتفال يوم الأحد الموافق ٣١ من يناير الجاري، بالقداس الإلهي، تعقبه كلمة لقداسة البابا تواضروس الثاني.​