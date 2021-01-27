لبنان: جنود إسرائيليون حاولوا "خطف" مواطن على الحدود الجنوبية

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جي بي سي نيوز :- قالت بيروت، مساء السبت، إن جنودا إسرائيليين حاولوا "خطف" مواطن لبناني، في منطقة حدودية جنوبي البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن محاولة الخطف كانت من جانب "قوة من العدو الإسرائيلي، وتستهدف شقيق راعي الماشية، حسن زهرة في مزرعة بشبعا".

وحسن زهرة، اعتقلته دورية إسرائيلية في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري في المنطقة ذاتها، بدعوى "عبوره عمدا" لأراضيها ثم أطلق سراحه بعد 3 أيام، بعد انتقادات حكومية لبنانية، وبدء تحقيق من قيادة اليونيفيل (قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان).

وذكرت الوكالة أن "الراعي إسماعيل، شقيق حسن زهرة تمكن من الإفلات"، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر عن تل أبيب تعليق فوري بشأن ما أعلنته بيروت.

وتحتل إسرائيل جزءا من الأراضي اللبنانية، وهي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وصدر قرار من مجلس الأمن عام 1978، ينص على انسحابها من جميع الأراضي اللبنانية، غير أنه لم ينفذ.

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