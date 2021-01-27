عقوبات وغرامات فورية.. 10 توجيهات للمطاعم والكافتريات بشأن مخالفة إجراءات كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عدة رسائل جديدة، للمطاعم والكافتيريات بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وبحسب بيان، جاء ذلك عقب تلقي الغرفة خطاباً من وزارة السياحة والآثار، للتأكيد على أنها لن تتوان عن تطبيق القانون في معاقبة المنشآت التي لا تلتزم بالقواعد والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء في الاشتراطات الخاصة الصحية لاستئناف السياحة إلى مصر.

وجاءت الرسائل على النحو التالي:

1- ضرورة التأكد من التزام المطاعم والكافتريات بكافة الضوابط والاشتراطات المعروفة بـ "السلامة الصحية".

2- قياس درجة حرارة المترددين والرواد، وتوفير عبوات المطهرات عند الاستقبال، وتوخي كافة معايير الحذر لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

3- ضرورة الالتزام بنسبة التشغيل 50% سواء في طاقتها الاستيعابية أو العاملين بها.

4- عدم تشغيل كبار السن، وتوعية كافة العاملين بالاشتراطات الصحية الواجبة.

5-حظر تقديم الشيشة، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين المقاعد، ومتر بين الأفراد.

6- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر الإمكان، ووضع المعقمات ومناديل المطهر على المائدة.

7- نزول حملات تفتيشية سرية على المطاعم والكافتيريات والمنشآت الخاضعة للإشراف السياحي للتأكد من الالتزام بهذه القواعد.

8- معاقبة المطاعم والكافتيريات غير الملتزمة بالقواعد والضوابط الصحية لاستئناف السياحة إلى مصر.

9- تغريم المخالفين بمبلغ 4 آلاف جنيه، وإغلاقها 7 أيام حالة المخالفة الأولى وتتصاعد في تكرارها.

10- توقيع غرامة فورية قدرها 50 جنيها على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامة خلال تواجدهم بهذه المنشآت.

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