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التحريات تكشف ملابسات العثور على "جثة القصبجي"

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التحريات تكشف ملابسات العثور على "جثة القصبجي" التحريات تكشف ملابسات العثور على "جثة القصبجي"

مصراوي Masrawy

08:25 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على جثة شخص بجوار كوبري القصبجي صباح الأربعاء.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص يرتدي ملابسه كاملة بجوار الكوبري.

وانتقلت قوة من قسم الجيزة إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد أيمن الشرقاوي مفتش الغرب، وتبين أن الجثة لا توجد بها إصابات ظاهرية.

وتبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أم المصريين ومنها إلى مشرحة زينهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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