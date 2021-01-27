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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

يغادر مطار القاهرة الدولي، غداً الخميس، 7 منتخبات دولية من المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، وذلك عقب خروجهم من البطولة التي تستضيفها مصر، وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دوليًا.

وفقاُ لجداول التشغيل، تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران على متن طائراتها 3 منتخبات هي (تونس على رحلة رقم ms843 - الكونغو على رحلة ms799 - النمسا على رحلة رقم ms3090).

ويقوم فريق من المحطة والعلاقات العامة بمصر للطيران ومطار القاهرة باستقبال المنتخبات وتسهيل إجراءات سفرها مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

بينما يغادر 4 منتخبات آخرين على متن رحلات خاصة ورحلات أجنبية وهم منتخبات (أنجولا - تشيلي - المغرب - الأرجنتين)، وسط تسهيلات كبيرة تقدمها سلطات مطار القاهرة الدولي لإنهاء إجراءات سفر هذه المنتخبات، حيث خصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.​