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غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من

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غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من

مصراوي Masrawy

07:37 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

يغادر مطار القاهرة الدولي، غداً الخميس، 7 منتخبات دولية من المشاركين في بطولة لكرة اليد للرجال 2021، وذلك عقب خروجهم من البطولة التي تستضيفها ، وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دوليًا.

وفقاُ لجداول التشغيل، تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران على متن طائراتها 3 منتخبات هي (تونس على رحلة رقم ms843 - الكونغو على رحلة ms799 - النمسا على رحلة رقم ms3090).

ويقوم فريق من المحطة والعلاقات العامة بمصر للطيران ومطار القاهرة باستقبال المنتخبات وتسهيل إجراءات سفرها مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار .

بينما يغادر 4 منتخبات آخرين على متن رحلات خاصة ورحلات أجنبية وهم منتخبات (أنجولا - تشيلي - المغرب - الأرجنتين)، وسط تسهيلات كبيرة تقدمها سلطات مطار القاهرة الدولي لإنهاء إجراءات سفر هذه المنتخبات، حيث خصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.​

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