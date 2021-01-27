أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

منظمة الأمن الأوروبي تبحث دور الناتو في أمن القارة

Print
منظمة الأمن الأوروبي تبحث دور الناتو في أمن القارة منظمة الأمن الأوروبي تبحث دور الناتو في أمن القارة

مصراوي Masrawy

07:51 م الأربعاء 27 يناير 2021

النمسا - (أ ش أ)

عقدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اجتماعا، اليوم الأربعاء، افتراضيًا عبر الإنترنت، لمنتدى التعاون الأمني تحت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم بحث موضوع "دور حلف الناتو في الأمن الأوروبي".

وأشار المنظمة الأوروبية، في بيان من مقرها بفيينا، إلى أهمية الوجود الأمامي المعزز لحلف الناتو في أوروبا الوسطى، والذي يتكون من أربع مجموعات قتالية متعددة الجنسيات في (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا).

ومن جانبه، قال مايكل مورفي نائب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة للشئون الأوروبية، إن الولايات المتحدة تدعم هذا الحوار الأمني للمساعدة في معالجة المخاوف المتعلقة بأهداف وطابع رئاستها لمنتدى التعاون الأمني.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية