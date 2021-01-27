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"بلينكن" يتعهد بطمأنة المجتمع الدولي بعد هزات ""

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"بلينكن" يتعهد بطمأنة المجتمع الدولي بعد هزات "ترامب" "بلينكن" يتعهد بطمأنة المجتمع الدولي بعد هزات ""
اعتبر أن العالم بحاجة إلى قيادة أمريكية

تعهد وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين، اليوم (الأربعاء)، بطمأنة المجتمع الدولي الذي هزه دونالد وصُدم بالأزمة التي سبقت تنصيب جو بايدن.

ولدى وصوله إلى وزارة الخارجية، غداة موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه بأغلبية كبيرة، قال "بلينكين": "العالم يريد معرفة ما إذا كان بإمكاننا تضميد جراحنا كأمة".

وأضاف خلال حفل مقتضب: "إنه يترقب ما إذا كنا سنقوده بفضل قوة نموذجنا، وإذا كنا سنجنح إلى الدبلوماسية مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة تحديات عصرنا الكبرى، مثل الوباء وتغير المناخ والأزمة الاقتصادية والتهديد الذي يواجه الديمقراطيات والنضال من أجل العدالة العرقية والمخاطر التي يشكلها منافسونا وخصومنا على أمننا وعلى الاستقرار العالمي".

واعتبر أن "العالم بحاجة إلى قيادة أمريكية، وسنضمنها،؛ لأن العالم سيمكنه حل مشاكله ومواجهة تحدياته عندما تستجيب الولايات المتحدة.

وانتقد "بلينكن" النأي بالنفس والنزعة الأحادية للدبلوماسية خلال ولاية "ترامب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية