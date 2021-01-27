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ميشال عون يتعهد بوصول لقاحات كورونا لأكبر شريحة من اللبنانيين

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وكتب عون، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "مع إطلاق خطة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، لن نألوا جهدا حتى يصل اللقاح إلى أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين في أقرب وقت من أجل توفير وسائل الحماية الفعالة ضد هذا الوباء العالمي".

وشدد الرئيس اللبناني على وجوب استمرار التقيد بالضوابط الصحية المطلوبة، للوقاية من المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأطلقت السلطات اللبنانية خطة التلقيح ضد فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، في السراي الحكومي، على وقع الأرقام القياسية التي تسجلها البلاد في أعداد الإصابات والوفيات.

وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إن الهدف من الخطة تحقيق مستويات عالية من ‏التلقيح لتصل إلى نسبة 80 في المئة من المواطنين للحد من تفشي الفيروس.

وأضاف: "تتضمن الخطة الوطنية للقاح 12 بندا، الأمور التنظيمية، التخطيط، الموارد والتمويل، الجماعات السكانية المستهدفة، تحديد الأولويات، مراكز التلقيح، الوقاية من العدوى ومراقبة التلقيح، الموارد البشرية، اللقاحات التي تعمل الدولة اللبنانية على شرائها، السماح بإدخال اللقاحات إلى السوق الخاصة، إدارة سلسلة التوريد وإدارة النفايات، شراء لوازم اللقاح، إدارة الموارد البشرية والتدريب وحملات التوعية، مراقبة مأمونية اللقاحات ونظام مراقبة التلقيح وتحديد البيانات وأهداف الرصد وتقييم إدخال اللقاحات وإشراك المجتمع وجميع الشركاء وآلية معالجة الشكاوى".

© Sputnik

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