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البحرين... تشديد الإجراءات بعد اكتشاف السلالة الجديدة لكورونا في البلاد

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البحرين... تشديد الإجراءات بعد اكتشاف السلالة الجديدة لكورونا في البلاد البحرين... تشديد الإجراءات بعد اكتشاف السلالة الجديدة لكورونا في البلاد

 

وقررت الوزارة، اليوم الأربعاء، بحسب ما جاء في تغريدة لها على "تويتر"، "إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وتحول الدراسة إلى التعلم عن بعد". 

وأشارت الوزارة إلى أن القرارات سوف تطبق من من 31 يناير/ كانون الثاني ولمدة 3 أسابيع.

​ووفقا لحساب الوزارة، أعلن الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، أنه "من خلال عملية الرصد والتحليل المستمرة ومتابعة الحالات القائمة تم اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس في عدد من الحالات القائمة في مملكة البحرين".

​وتابع المانع: "شملت القرارات المتخذة تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلُم عن بُعد في المراكز والدور التأهيلية الحكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".

وأشار إلى أنه "سيستمر الحضور في المدارس والمراكز الأهلية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة".

وأكد المانع أنه "تقرر أيضاً إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي بدءًا من 31 يناير الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع".

SputnikNews

شبكة عيون الإخبارية