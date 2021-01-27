أخبار عاجلة

محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

الجيش اليمني يعلن إحباط تقدم لجماعة "أنصار الله" وتدمير تعزيزات لها في البيضاء

Print

القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، عن قائد اللواء 19 مشاة في الجيش اليمني العميد الركن علي الكليبي، قوله، إن "الحوثيين دفعوا بأعداد كبيرة من عناصرهم للتسلل باتجاه مواقع في منطقة فَضحة بمديرية المَلاجِم (شمالي البيضاء)".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD

وأضاف الكليبي: "رصدت قوات الجيش محاولة الحوثيين وأفشلتها، وأجبرت عناصرهم على الفرار".

وأكد العميد الكليبي "وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في صفوف الحوثيين خلال المواجهات".

وأشار القائد العسكري إلى "استهداف مقاتلات التحالف العربي بغارات تعزيزات للحوثيين كانت قادمة من محافظة البيضاء، أدت إلى تدميرها".

وسيطر الجيش اليمني في 30 أغسطس/آب الماضي، على جبل صوران الاستراتيجي المطل على منطقة فَضحة في مديرية الملاجِم شمالي البيضاء، خلال هجوم على جماعة أنصار الله (الحوثيين) أوقع 7 قتلى وجرحى في صفوفها، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

SputnikNews

شبكة عيون الإخبارية