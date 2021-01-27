بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحث على توحيد السلطات المسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس المحلية

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مصراوي Masrawy

وكالات

شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أهمية إجراء الانتخابات البلدية وتكرر دعوتها إلى توحيد الهيئات الانتخابية المسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية في ليبيا.

وحثت البعثة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، مساء الأربعاء، جميع الأطراف المعنية والمؤسسات والجهات الفاعلة المشاركة في الانتخابات البلدية، بما في ذلك مجلس النواب، على دعم وتسهيل التعاون بين الكيانين الانتخابيين في طرابلس وبنغازي كخطوة أساسية نحو توحيد المؤسسات الليبية.

وجرى تنظيم انتخابات المجالس منذ 22 ديسمبر 2020 بنجاح في بلديات حي الأندلس وقصر الأخيار وسواني بن آدم وزليتن وتاجوراء وصبراتة والقرة بولي تحت رعاية اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. وتستمر العملية الديمقراطية من خلال قرار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المتمثل في إعادة إجراء انتخابات سواني بن آدم، وفي ظل الأحكام القضائية التي قضت بإلغاء الانتخابات في حي الأندلس وتاجوراء كجزء من ضمان نزاهة الانتخابات من خلال الإطار القانوني القائم.

ونُظِّمت في الجاري، انتخابات المجالس البلدية في شرق ليبيا، ولأول مرة برعاية اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في بنغازي وذلك في البلديات الثلاث لمنطقة الواحات وهي جالو وأوجلة وأجخرة.

وترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتدعم استئناف الجيل الثاني من انتخابات المجالس البلدية في ليبيا منذ مارس 2019، وهي انتخابات بالغة الأهمية لدعم الحكم الديمقراطي على مستوى البلديات.

وأعربت البعثة عن قلقها إزاء الأنشطة الموازية الجارية، بما في ذلك نظام تسجيل الناخبين المخصص والمستخدم في ثلاث بلديات في الشرق، والذي تم إخطار البعثة بشأنه من قبل أصحاب المصلحة المحليين ببلديات الواحات.

وتحث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هيئتي إدارة الانتخابات على معالجة قضية سجل الناخبين وقضية استخدام نظامين انتخابيين مختلفين كأولوية بصفة مشتركة وفي سياق أوسع لتوحيد المؤسسات.

وذكرت أنه يتعين على الكيانين الانتخابيين الانخراط في مناقشات حول التعاون الفني لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية في جميع أنحاء ليبيا. وكان نظام التسجيل الإلكتروني الذي وضعته اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية منذ عام 2013 قد مكّن من إجراء 130 عملية انتخابية ذات مصداقية في مجالس بلدية في جميع أنحاء ليبيا، من بينها 34 عملية انتخابية في غرب ليبيا وجنوبها منذ عام 2018. لذا ينبغي الحفاظ على هذه الإنجازات، وهذان الكيانان مؤهلان تماماً ليكونا مثالاً يحتذى في التوحيد المؤسسي وتجاوز الخلافات والانقسامات لصالح الشعب الليبي وبناء الدولة والديمقراطية.