سلالات "كورونا" ترعب بريطانيا.. والحكومة تفرض إجراءات أكثر صرامة لمنع تسللها

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"جونسون" وعد بتقديم خارطة طريق للخروج من الإغلاق

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بريطانيا ستعلن إجراءات حدودية أكثر صرامة اليوم (الأربعاء)؛ لمنع دخول بدائل جديدة من فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.

ووعد "جونسون" بتقديم خارطة طريق للخروج من عمليات الإغلاق، التي أغلقت معظم الاقتصاد، بحسب "رويترز".

ومن المتوقع أن تفرض الحكومة فنادق الحجر الصحي على القادمين إلى بريطانيا من البلدان عالية الخطورة؛ حيث ظهرت سلالات جديدة من فيروس كورونا - ما يسمى دول القائمة الحمراء - مثل جنوب إفريقيا، وتلك الموجودة في أمريكا الجنوبية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجاوز فيه عدد القتلى في بريطانيا بسبب "كوفيد -19"، 100000 ، وهي أول دولة أوروبية تصل إلى هذا الرقم؛ مما أدى إلى مزيد من الأسئلة حول طريقة تعامل جونسون مع الأزمة.فيروس كورونا الجديد