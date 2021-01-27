لنشر الوعي البيئي.. ندوة بالعريش احتفالًا بيوم البيئة الوطني

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شمال سيناء - أشرف سويلم :

نظم فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء، بالتعاون مع جمعية حقوق المرأة السيناوية، اليوم الأربعاء، ندوة في مقر الجمعية بحي المساعيد بالعريش، للتوعية بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ونشر الوعي البيئي بين المواطنين، تحت رعاية اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، احتفالًا بيوم البيئة الوطني.

وقالت سوسن حجاب، رئيس فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء ورئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، إنه سيتم تنفيذ حملة تشجير يوم الاثنين المقبل ضمن المبادرة الرئاسية "التعافي الأخضر.. الطريق لما بعد كوفيد 19" والتي أطلقتها وزارة البيئة بمناسبة يوم البيئة الوطني، برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت خلال الندوة التي عقدت بحضور الدكتور عبدالكريم الشاعر، الأستاذ بجامعة العريش، إلى أن مبادرة "التعافي الأخضر" مبادرة رئاسية أطلقها رئيس الجمهورية، بهدف حث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ونشر الوعي البيئي والحفاظ على المحميات الطبيعية وخفض معدل التلوث البيئي ودمج الشباب في العمل البيئي، ودعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بجانب الحد من السلوكيات ذات الأثر البالغ في استنزاف الموارد البيئية والطبيعية لضمان مستقبل الأجيال القادمة وحقها في تلك الموارد في ظل التنمية المستدامة.

وحذرت "حجاب" من استخدام المواد والأكياس البلاستيكية لما لها من ضرر بالغ على حياة المواطنين، إذ تعد مادة الديوكسين مادة الفثاليتات المكونة للبلاستيك الذي تصنع منه الأواني والعبوات التي توضع فيها الأطعمة والمشروبات والأكياس البلاستيكية والعديد من الصناعات التي يستخدمها الإنسان مباشرة من أخطر المواد السامة، وخاصة عند تعرضها للحرارة أو لحرارة الأطعمة والمشروبات، لكون هذه المواد تتفاعل وتتسرب إلى الأطعمة والهواء وتعرض الجسم إلى العديد من الأمراض.

وطالبت بأن يتم استبدال الأكياس البلاستيكية في المحال التجارية بالأكياس الورقية، بجانب الحد من استخدام المواد البلاستيكية والتوعية بمخاطر وأضرار المواد البلاستيكية على الإنسان والبيئة المحيطة.

من جانبه، أكد إبراهيم سالم، المدير التنفيذي لجمعية حقوق المرأة السيناوية، أن الندوة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية" اتحضر للأخضر" والتي أطلقتها وزارة البيئة بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، وهي ضمن الأنشطة التي نفذتها الجمعية للحفاظ على البيئة والتقليل من استخدام البلاستيك.