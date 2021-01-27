إطلالات اليوم: ياسمين صبري ساحرة.. وهدى الأتربي بفستان أسود ومكياج قوي

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام".

- داليا مصطفى:

ارتدت الفنانة داليا مصطفى تيشرت باللون الرصاصي مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأصفر وقبعة شتوية باللوني الأصفر والأخضر والكاشمير، وتركت شعرها منسدلا.

- نسرين طافش:

طلت الفنانة نسرين طافش بفستان قصير باللون الأخضر الفاتح مزود بأكمام منفوخة، وتميز الفستان بوجود حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

- هدى الأتربي:

ظهرت الفنانة هدى الأتربي بفستان باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة وحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا.

- مي عمر:

طلت الفنانة مي عمر بشميز باللون الأبيض مع بليزر باللون الأسود وبنطلون باللون البني، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الاسود، وتركت شعرها منسدلا.

-ياسمين صبري:

كما ارتدت الفنانة ياسمين صبري فستان باللون البينك الهادئ، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.