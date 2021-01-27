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مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود الطواقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا

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مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود الطواقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود الطواقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

05:23 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

أشاد مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، بجهود الطواقم الطبية في مواجهة أزمة .

وأكد مجلس الجامعة في بيان له، الأربعاء، أن ما يقوم به قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمود صديق، جهودٌ يسطرها التاريخ بحروف من نور.

وثمن مجلس الجامعة ما يقوم به أطباء الأزهر من جهد كبير في مستشفيات العزل في العجوزة، والشيخ زايد بمحافظتي: القاهرة، والجيزة، وما يقوم به الأطباء في مستشفيات العزل في أبوتيج بمحافظة أسيوط، إضافة لجهودهم في مستشفيات العزل في دمياط وباقي المحافظات، إضافة إلى جهودهم في مستشفيات" التخصصي والحسين وسيد جلال"، وجهود أطباء كلية طب البنات في مستشفى الزهراء الجامعي.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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