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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق انتهاء عمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 118 بتاريخ 18/11/2020 لمعاينة الحالة الفنية للعقارين أرقام( 5-7 ، 3 أ) بشارع إسماعيل محمد بالزمالك.

أكدت الهيئة في بيانها أن اللجنة التي تم تشكيلها من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، قد قامت بمعاينة العقارين على الطبيعة بعد الانتهاء من مرور ماكينة الحفر العميق من حفر الجزء النفقي بين محطتي صفاء حجازى والكيت كات ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، وتبين لها ثبوت حالة العقارين وعدم تأثرهما بمرور الماكينة.

وأضاف البيان أن اللجنة أوصت بعودة سكان العقارين إلى منازلهم والتنسيق مع جهات الاختصاص بشأن تنفيذ قرار التنكيس الصادر من الحي للعقار رقم 5 - 7 عام 1995 والتأكيد على استمرار مراقبة ورصد حركة العمارتين في الثلاث اتجاهات وذلك للاطمئنان على ثبات العمارتين.​