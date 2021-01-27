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توافق على قرار يدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس

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الحكومة توافق على قرار يدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس توافق على قرار يدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس

مصراوي Masrawy

12:53 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين جمهورية العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية.

وقال بيان رسمي صادر عن اليوم، إن الاتفاق لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين لزيادة كفاءتهم.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل المركز محل الصندوق، ويباشر اختصاصاته.

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