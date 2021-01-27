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إغلاق 4 مراكز للدروس وتحرير 56 محضرًا بسبب الكمامة في البحيرة

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إغلاق 4 مراكز للدروس وتحرير 56 محضرًا بسبب الكمامة في البحيرة إغلاق 4 مراكز للدروس وتحرير 56 محضرًا بسبب الكمامة في البحيرة

مصراوي Masrawy

12:28 م الأربعاء 27 يناير 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية بعدد من مراكز محافظة البحيرة، حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ، أسفرت عن إغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية وتحرير 65 محضر عدم ارتداء كمامة.

جرى إغلاق 3 مقار للدروس الخصوصية في قرية زهرة بكفر الدوار، ومقر في مركز شبراخيت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عنها.

كما جرى تحرير 56 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة في مراكز بدر وحوش عيسى، وكوم حمادة، ومصادرة 16 شيشة بمركز بدر.

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