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شاهد مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بالمدينة.. إضافة نوعية للرعاية الطبية

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الأيام المقبلة ستبدأ مرحلة التشغيل الثانية مع مركز الأبحاث بطاقة 300 سرير

شاهد مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بالمدينة.. إضافة نوعية للرعاية الطبية

تعد المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث من القطاعات المتميزة في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية، من خلال الخدمة الطبية النوعية والخبرات العلمية العالية.

ويُشكّل مستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنوّرة الذي سيبدأ خلال الأيام المقبلة مرحلة التشغيل الثانية، لاستقبال المستفيدين من خدماته الطبية، بطاقة سريرية تبلغ 300 سرير، وعلى مساحة 331 ألف متر مربع، إضافةً نوعية في الرعاية الطبية التخصصية، منذ أن وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتحويل مشروع مستشفى الميقات الجديد بالمدينة المنوّرة إلى مستشفى تخصصي، وضمّه تحت المؤسسة عام 1440هـ، تجسيداً لاهتمامه بتوفير رعاية طبية تخصصية وفق أرقى المعايير العالمية لأهالي وزوّار مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، في إطار الرعاية التي تحظى بها طيبة الطيبة في مختلف المجالات، ولاسيما المجال الصحي.

وكانت الفرق المتخصصة قد بدأت مبكراً في وضع الخطط الكفيلة تحقيقاً لتوجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالتعاون مع الجهات الحكومية بالمدينة المنوّرة، وبدعمٍ غير محدود من إمارة المنطقة من أجل تهيئة البنية التحتية والتنظيمية التي يتطلبها استكمال المشروع بمواصفاته المطلوبة، وصولاً لاكتماله وتشغيله ، ليكون بذلك إحدى الإضافات النوعية في الرعاية الطبية التخصصية في المملكة حسب رؤية 2030.

وسيطبق أحدث معايير وأساليب تقديم الخدمة وتجويدها، عبر ربطها وتكاملها مع منظومة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في مقرها الرئيس في الرياض، و"تخصصي" جدة، وتوظيف خبراتها العريقة في هذا المجال التي تتجاوز أربعة عقود.

وسيتمكّن "تخصُّصي المدينة المنوّرة" من توسيع خدمات الرعاية التخصصية للمواطنين، وتسهيل سرعة الحصول عليها، ونقل التجربة بأبعادها المُختلفة لمزيدٍمن التطور، وتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي في الأمراض الدقيقة والمستعصية.

ومرّ المشروع بثلاث مراحل تشغيلية مختلفة، تضمنت المرحلة الأولى تقديم الرعاية الطبية التخصصية عبر العيادات الافتراضية "عن بُعد" بتاريخ 1 / 7 / 2020 م.

وتشمل في المرحلة الثانية تقديم الرعاية الطبية التخصصية عبر العيادات الخارجية والعيادات الافتراضية لتخصصات أمراض الأورام للكبار، وأمراض الأورام للأطفال، وطب العيون، والصيدلية الخارجية، وقسم الأشعة، وقسم المختبر.

ومن المتوقع أن تكون المرحلة التشغيلية الثالثة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021، كما سيُشغل قسم جراحة اليوم الواحد، وخدمات التنويم، والصيدلية المركزية، ووحدة العلاج الكيميائي، وستتواصل بعدها زيادة الطاقة الاستيعابية للمشروع على مراحله الطبية المختلفة.

ويضمّ موقع المستشفى مباني للخدمات المساندة، ومباني للسكن، ومناطق خضراء، سُخرت للاستفادة منها من قِبل المرضى والمراجعين، إلى جانب نادٍ رياضي للموظفين.

شاهد مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بالمدينة.. إضافة نوعية للرعاية الطبية

شاهد مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بالمدينة.. إضافة نوعية للرعاية الطبية

شاهد مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بالمدينة.. إضافة نوعية للرعاية الطبية

شاهد مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بالمدينة.. إضافة نوعية للرعاية الطبية

شاهد مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بالمدينة.. إضافة نوعية للرعاية الطبية

شاهد مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بالمدينة.. إضافة نوعية للرعاية الطبية

مستشفى الملك فيصل التخصُّصي المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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