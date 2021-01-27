استلام 1413 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء بشرم الشيخ

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن العمل يجري على قدم وساق في ملف التصالح بمخالفات البناء، وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح بشرم الشيخ 1413 طلبًا حتى الآن، وتحصيل 22 مليون و 242040 جنيه، منهم مليون و 66 ألف قيمة رسوم معاينة، و 21 مليون و 175190 جنيه نسبة الـ 25% من قيمة البناء.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم الأربعاء، أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة الأولى للتصالح بلغ 75 طلبًا، وجرى تحصيل 82 ألف جنيه منهم رسوم فحص المعاينة، وبلغت قيمة سداد نسبة الـ 25% 5 ملايين و 169168 جنيه.

وأضاف أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدمت خلال الفترة الثانية وحتى اليوم بلغ 1338 طلبًا، والرسوم التي جرى تحصيلها كفحص معاينة 985 ألف جنيه، وبلغت قيمة رسوم نسبة الـ25% 15 مليون و 169168 جنيه.