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محافظ أسيوط يتفقد العتمانية الجديدة بالظهير الصحراوي

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محافظ أسيوط يتفقد العتمانية الجديدة بالظهير الصحراوي محافظ أسيوط يتفقد العتمانية الجديدة بالظهير الصحراوي

مصراوي Masrawy

12:08 م الأربعاء 27 يناير 2021

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، قرية العتمانية الجديدة "وادي الشيح" بالظهير الصحراوي بالبداري، للوقوف على المشكلات وتذليل العقبات لتنمية وتطوير القرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتفقد المحافظ، القرية التي جرى إنشاؤها على مساحة 14 فدانًا وتتكون من 50 منزلًا ريفيًا، وتفقد بعض المنازل والمرافق والخدمات بها مثل المدرسة والمسجد والمباني الإدارية والخدمية، والتقى بعض أهالي القرية واستمع إلى مطالبهم.

وأكد محافظ أسيوط، وضع المقترحات اللازمة لتطوير قرى الظهير الصحراوي الثلاث الموجودة بالمحافظة وهي قرية قرية مير الجديدة بالقوصية على مساحة 530 فدانًا وقرية دشلوط الجديدة بديروط على مساحة 199 فدان، والعتمانية الجديدة.

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