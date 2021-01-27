"الصحة العالمية": 3 سلالات لكورونا في 10 دول بالشرق الأوسط

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الصحة العالمية سجلت 3 سلالات لفيروس كورونا في 10 بلدان بإقليم شرق المتوسط.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على لقاحات كورونا، وآخر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.

وأضاف أنه تم تسجيل عدد من هذه السلالات الجديدة في عدّة بلدان، ونعتقد أنها ظهرت في أكثر من هذه البلدان الـ 10 ونحاول رفع كفاءة المختبرات لمزيد من التدقيق والتحقق.

ورفض برنان الكشف عن أسماء هذه البلدان.