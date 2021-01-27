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وزير العدل يقرر نقل مقر لجنة التوفيق في منازعات السابعة بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

11:39 ص الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- أحمد أبوالنجا:

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا بتحديد مقر جديد للجنة السابعة للتوفيق في المنازعات بمحافظة الإسكندرية.

ونص قرار وزير العدل، الذي حمل رقم 247 لسنة 2021، على أن يكون مقر لجنة التوفيق في المنازعات السابعة لمحافظة الإسكندرية، الكائن في مبنى البوابة الإلكترونية، خلف 288 شارع زكي رجب سموحة أمام شركة تاون جاز بالإسكندرية، بدلًا من مقرها الحالي.

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