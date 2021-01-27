رئيس البرلمان العربي يزور مخيم أبخ اليمني في جيبوتي

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قام عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له، بزيارة إلى مخيم أبخ الواقع شمالي جمهورية جيبوتي، والذي يستضيف عدد من اليمنيين وذلك للإطلاع على أحوالهم وتأكيد دعمهم ومساندتهم.

جاء ذلك بحضور محمد على حمد رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي. وشملت الجولة التفقدية زيارة المخيم المركزي في قرية أبخ، ومجمع الرحمة التنموي وبعض المدارس الموجودة بالقرية، إضافة إلى زيارة المركز الطبي والالتقاء ببعض الأسر اليمنيين في القرية.

وشهدت الجولة إقامة مؤتمر في المركز الثقافي للقرية، حيث قدم المسؤولون عن المخيم المركزي عرضاً وافياً عن أحوال الأشقاء اليمنيين وأهم احتياجاتهم، وخاصة ما يتعلق بالحاجة إلى التوسع في المسكن والخدمات الصحية والطبية ومتطلبات دعم التعليم.

ومن جانبه، أكد العسومي أن البرلمان العربي يقف إلى جانب اليمنيين ويساندهم ويدعمهم بكل ما لديه من إمكانيات لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم، مُشدداً على أن البرلمان العربي لن يتوانى عن بذل أي جهد من أجل المساهمة في دعمهم ومساندتهم حتى عودتهم إلى وطنهم مرة أخرى.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس البرلمان العربي بالتاريخ الإنساني المُشرِف لجيبوتي في استضافة العديد من اللاجئين وتقديم المأوى والرعاية لهم مراعاةً لظروفهم الإنسانية الصعبة، مُثمناً تبني جيبوتي، بقيادة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين، فضلاً عن إقرارها قانون يهدف إلى تعزيز وحماية حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والعمل وتقديم كافة أشكال الرعاية لهم، وذلك على الرغم من محدودية الموارد.

كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص شكره وعظيم تقديره لكافة الدول والهيئات والمنظمات التي تقدم الدعم لليمنيين في المخيم، وبشكل خاص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لما يقومون به من جهود مُخلصة ومُقدرة لتوفير الرعاية الشاملة لهم. كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بأوضاع اللاجئين إلى دعم جمهورية جيبوتي في تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافتها آلاف اللاجئين على أراضيها، ومساندتها في الاستمرار في تحمل هذه المسئولية الإنسانية العظيمة.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس البرلمان العربي أن قضية اللاجئين تعد واحدة من أهم القضايا الإنسانية التي تتطلب تكاتفاً من الجميع، بهدف بحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا على العالم أجمع.