تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بهتك عرض فتاة في عيادة خيرية بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة طبيب لجلسة 24 فبراير المقبل للمرافعة؛ في اتهامه بهتك عرض فتاة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها بعيادة خيرية في الزقازيق.

وحضرت المجني عليها الجلسة، وبمواجهتها بالطبيب أقرت بأنه حاول تقبيلها بالقوة ووضع يده على موضع عفتها، فيما أنكر الطيب أمام المحكمة وأقر بأنه لم يقصد ذلك.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الفتاة "د.ش" 20 عامًا، مُقيمة بالزقازيق، تتهم فيه "أ.ح" 39 عامًا، طبيب أخصائي كبد ومناظير بمستشفى حكومي بالشرقية، بهتك عرضها داخل عيادة يعمل بها بمدينة الزقازيق.

وأوضحت الفتاة، أنها أثناء توجهها لعمل أشعة تليفزيونية في العيادة الخيرية التي يعمل بها الطبيب، وضع يده على موطن عفتها وهتك عرضها، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 6675 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2020.