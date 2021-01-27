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إصابة 4 جنود هنود في هجوم بقنبلة يدوية في إقليم كشمير

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إصابة 4 جنود هنود في هجوم بقنبلة يدوية في إقليم كشمير إصابة 4 جنود هنود في هجوم بقنبلة يدوية في إقليم كشمير

مصراوي Masrawy

10:52 ص الأربعاء 27 يناير 2021

نيودلهي - أ ش أ
أصيب أربعة جنود هنود من بينهم إثنان في حالة حرجة بعد أن ألقى مسلحون قنبلة يدوية على حفل لافتتاح طريق تابع للجيش في منطقة "كولجام" جنوب كشمير.
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الأربعاء- أن الحادث وقع في تمام الساعة 15ر10 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد أثناء التدريبات الخاصة بحفلة افتتاح طريق تابع للجيش، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي لعلاج اللازم.
وأضافت القناة الهندية، أنه تم استدعاء قوات إضافية للمساعدة في إلقاء القبض على المهاجمين، مشيرة إلى أنه تم فرض طوق أمني بالمنطقة وبدأت عملية البحث عن منفذي الهجوم.
يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

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