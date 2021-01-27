أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء صيد الأسماك في سوهاج

Print
مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء صيد الأسماك في سوهاج مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء صيد الأسماك في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:14 ص الأربعاء 27 يناير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، صعقًا بالكهرباء أثناء صيد الأسماك من الترعة باستخدام الكهرباء، بناحية الرشايدة بالعسيرات في سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات، بمصرع "عمار. ا" ١٨ عامًا ويقيم بناحية الرشايدة صعقًا بالكهرباء أثناء صيد الأسماك.

وأفاد والده أنه أثناء صيد نجله الأسماك من الترعة المجاورة لمنزله باستخدام سلك كهرباء صعقه التيار الكهربائي، ونفى الشبهة الجنائية.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية