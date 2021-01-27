مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء صيد الأسماك في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، صعقًا بالكهرباء أثناء صيد الأسماك من الترعة باستخدام الكهرباء، بناحية الرشايدة بالعسيرات في سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات، بمصرع "عمار. ا" ١٨ عامًا ويقيم بناحية الرشايدة صعقًا بالكهرباء أثناء صيد الأسماك.

وأفاد والده أنه أثناء صيد نجله الأسماك من الترعة المجاورة لمنزله باستخدام سلك كهرباء صعقه التيار الكهربائي، ونفى الشبهة الجنائية.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.