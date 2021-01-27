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واشنطن.. كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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واشنطن.. كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا واشنطن.. كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
السلطات الأمريكية وافقت على استخدام لقاحيْ "موديرنا" و"فايزر"

واشنطن.. كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تَلَقّت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتم تطعيم نائبة الرئيس يوم أمس الثلاثاء بلقاح "موديرنا" في المعهد الوطني للصحة بالقرب من واشنطن.

وكانت كامالا هاريس قد تَلَقّت الجرعة الأولى من اللقاح في 26 ديسمبر الماضي، بشكل علني؛ في محاولة لتشجيع الأمريكيين على التلقيح ضد .

ووفق "رويترز" فقد سَبَق للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أن تلقى الجرعتين في 21 ديسمبر و11 يناير.

ووافقت السلطات الأمريكية على استخدام لقاحيْ "موديرنا" و"فايزر" للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الولايات المتحدة تحتل المركز الخامس عالميًّا من حيث كمية الجرعات المتوفرة من اللقاح بالنسبة لعدد السكان.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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