بايدن: نعتزم شراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي فايزر وموديرنا

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واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تنوي شراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركتي فايزر ومودرنا.

وأوضح أنه سيتم أيضا الإسراع من عمليات نقل اللقاحات إلى الولايات بنحو 10 ملايين جرعة في الأسبوع، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وستؤدي المشتريات الجديدة إلى زيادة إجمالي الطلبات الأمريكية على اللقاحين المعتمدين بنسبة 50% إلى حوالي 600 مليون جرعة، وفقا لما نقلته الوكالة عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة، ويكفي ذلك لـ 300 مليون شخص.

وكان بايدن تعهد بتوفير 100 مليون جرعة لقاحات في أول 100 يوم لإدارته.

وقال بايدن: "أود أن أكون واضحا، 100 مليون جرعة في 100 يوم ليس نهاية المطاف، بل البداية".