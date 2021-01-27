حدث ليلاً| انخفاض إصابات كورونا وتحذير إثيوبيا بشأن صحة آبي أحمد

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الانخفاض مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127433 حالة حتى اليوم.

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إصابات كورونا في العالم تتخطى الـ 100 مليون

تجاوزت حصيلة الإصابات الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في العالم حاجز الـ 100 مليون إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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مصطفى الفقي: "الـ18 يومًا الأولى لثورة 25 يناير من أمجد الأيام في تاريخ مصر"

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر ورئيس مكتبة الإسكندرية: إن العشرية في حد ذاتها رقم تقف عنده الأحداث الكبيرة، والرقم نفسه مغري في التأمل، ولم يكن أحد يتصور أنه مر 10 سنوات على ما جرى في مصر في مثل هذه الأيام".

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"الصحفيين" تقرر صرف المعاش كاملا للأعضاء المتوفين بكورونا

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان خلال اجتماعه المنعقد مساء الثلاثاء، صرف معاش النقابة كاملا للزملاء الصحفيين المتوفين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.

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محافظ البحر الأحمر: إنشاء مساكن بديلة للعشوائيات في سفاجا بتكلفة 36 مليون جنيه- فيديو

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة انتهت من تطوير الشاطئ الرئيسي وهو بامتداد حوالي 1 كيلو متر، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى ويتبقى المرحلة الثانية، لأن هذا الشاطئ بعمق حوالي 300 متر في اتجاه البحر، كما أن هناك رغبة ملحة لتطوير بعض الميادين الرئيسية، خاصة الموجودة في مدخل مدينة الغردقة، باتجاه سفاجا.

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"هنمشي بالتدريج".. مستشار الرئيس عن الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنه تم البدء بالكوادر الطبية في الحصول على اللقاح، حيث أن هناك أولوية للأولوية للأطباء العاملين في مستشفيات العزل والحميات ومستشفى الأمراض الصدرية، حيث أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا، قائلًا: "كل الفئات الطبية التي تعمل ستحصل على اللقاح".

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"مفيش حاجة تقلق".. مستشار الرئيس عن التخوف من الحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك تناقصًا فعليًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا منذ أسبوعين، ومن الواضح تمامًا انخفاض المعدلات للأقل، كما أن الحالات التي تحتاج للدخول إلى المستشفيات تكون أقل، كما أن نسب الدخول للرعاية المركزة أصبح أقل.

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الصحة العالمية: عليكم بتطعيم الفئات الأكثر فقرًا وليس السياح

ذكرت منظمة الصحة العالمية، في وثيقة إرشادية إن أفراد المجتمع الأكثر حرمانًا يحتاجون لأن يكونوا من بين أوائل من يتلقون اللقاح المضاد لمرض (كوفيد-19) بينما لا ينبغي تحصين المسافرين في هذه المرحلة.

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مدير مستشفى العجوزة: "ثلاث فئات لا يمكن أن تحصل على لقاح كورونا"

قال الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العزل بالعجوزة للعزل الصحي، إن عملية التطعيم بلقاح كورونا بدأت منذ صباح الثلاثاء، وذلك حيث أن هناك إقبال جيد بين الأطقم الطبية مقارنة ببداية الأمر والذي شهد تخوف من البعض، مشيرًا إلى أن الإقبال على الحصول على اللقاح زاد خلال الساعات الأخيرة

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إثيوبيا تحذر من تداول تكهنات حول صحة رئيس الوزراء آبي أحمد

حذرت السلطات في إثيوبيا، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تداول تكهنات حول صحة رئيس الوزراء، آبي أحمد، الذي لم يظهر علنًا منذ أسبوعين.

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بايدن يؤكد التزامه تجاه الناتو خلال اتصال مع ستولتنبرج

أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد على التزامه تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، الثلاثاء.

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الشرطة التونسية تمنع محتجين من الوصول إلى مقر البرلمان

قطعت الشرطة التونسية الطريق أمام مئات المتظاهرين، الذين كانوا يحاولون الوصول إلى مقر البرلمان في العاصمة تونس، احتجاجا على النخبة السياسية وسلوك الشرطة.

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السعودية: إصدار إقامات العمال الأجانب كل ثلاثة أشهر

أعلن مجلس الوزراء السعودي الذي عقد جلسته الأسبوعية مساء الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على إصدار إقامات العمال الأجانب العاملين في المملكة والبالغ عددهم حوالي 10 ملايين شخص كل ثلاثة أشهر.

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البرلمان التونسي يمنح الثقة للتعديلات الوزارية في حكومة المشيشي

منح البرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، الثقة للتعديلات الوزارية في حكومة هشام المشيشي، حسبما ذكرت العربية.

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