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أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

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أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

مصراوي Masrawy

05:00 ص الأربعاء 27 يناير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، والتي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب المناطق.

قالت الهيئة إن طقس اليوم الأربعاء مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والمناطق الجنوبية، شديد البرودة ليلاً.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري في ظل وجود نشاط رياح يصل إلى شمال الصعيد.

تسجل درجات الحرارة على القاهرة 22- 11، السواحل الشمالية 19- 11، جنوب سيناء 25-14، شمال الصعيد 22 -6، جنوب الصعيد 26 -9.

وأوضحت الهيئة أن طقس الخميس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والمناطق الجنوبية نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري في ظل وجود نشاط رياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 19- 9، السواحل الشمالية 16- 10، جنوب سيناء 22-12، شمال الصعيد 18-6، جنوب الصعيد 23-8.

وعن طقس الجمعة المقبل، أكدت الهيئة أنه مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والمناطق الجنوبية نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الجمعة عبارة عن نشاط للرياح على القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما توجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 18- 8، السواحل الشمالية 17- 11، جنوب سيناء 21-12، شمال الصعيد 18-6، جنوب الصعيد 203-8.

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