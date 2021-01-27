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الأمم المتحدة: الحوثيون حولوا مليار دولار من أموال الدولة في اليمن لصالح الحرب

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الأمم المتحدة: الحوثيون حولوا مليار دولار من أموال الدولة في اليمن لصالح الحرب الأمم المتحدة: الحوثيون حولوا مليار دولار من أموال الدولة في اليمن لصالح الحرب

مصراوي Masrawy

04:10 ص الأربعاء 27 يناير 2021

نيويورك - (د ب أ):
حوّل المتمردون الحوثيون في اليمن أكثر من مليار دولار من أموال الدولة لصالح أنشطتهم القتالية في الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد، وفقا لتقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتقدر لجنة خبراء أن الحوثيين المدعومين من إيران حولوا ما لا يقل عن 1.8مليار دولار في عام 2019، وهو مبلغ كان من المفترض أن تستخدمه اليمنية في الأصل لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين، وفقا للتقرير.

علاوة على ذلك، أفادت اللجنة بأن "الفساد وغسل الأموال" من قبل الحكومة اليمنية الرسمية يجعل من الصعب على السكان الوصول إلى الغذاء الذي هم في أمس الحاجة إليه.

وأوضحت أنه في إحدى الحالات، ذهبت أموال بقيمة 423 مليون دولار من البنك المركزي اليمني إلى شركات خاصة على حساب المواطنين في البلد الذي مزقه الحرب.

وحذر ممثلو الأمم المتحدة مرارا من أن اليمن على شفا مجاعة قد تفتك بمئات الآلاف من الأشخاص.

وبحسب التقرير، تعقد الموقف بسبب قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب، حيث قد يردع ذلك مستوردي المواد الغذائية عن جلب شحنات إلى البلاد.

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