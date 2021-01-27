أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
لموجهة الطقس السيئ.. "الزراعة" تكشف طرق الحفاظ على المحاصيل الشتوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

العثور علي طفلة رضيعة ملقاة بجوار أحد المساجد بالمحلة الكبري

Print
العثور علي طفلة رضيعة ملقاة بجوار أحد المساجد بالمحلة الكبري العثور علي طفلة رضيعة ملقاة بجوار أحد المساجد بالمحلة الكبري

مصراوي Masrawy

11:57 م الثلاثاء 26 يناير 2021

الغربية-مروة شاهين:

عثر أهالي منطقة صندفا التابعة لمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، على طفلة رضيعة بشارع الصياد على قيد الحياة ملقاة بالشارع بجوار أحد المساجد.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً بورود بلاغ من الأهالي يفيد العثور على طفلة رضيعة ملقاه بالشارع بأرض فضاء بمنطقة صندفا التابعة لذات الناحية، وانتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص العثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة مقطوعة الحبل السري.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأمرت النيابة بالتحفظ على جميع الكاميرات بمحيط الواقعة وطلب تحريات المباحث وإيداع الطفلة مستشفى المحلة للحفاظ على حياتها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية