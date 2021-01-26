أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
لموجهة الطقس السيئ.. "الزراعة" تكشف طرق الحفاظ على المحاصيل الشتوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"خطة البرلمان" توافق على تعديل يسمح لوزير المالية بإعفاءات ضريبية

Print
"خطة البرلمان" توافق على تعديل يسمح لوزير المالية بإعفاءات ضريبية "خطة البرلمان" توافق على تعديل يسمح لوزير المالية بإعفاءات ضريبية

مصراوي Masrawy

11:32 م الثلاثاء 26 يناير 2021

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي على تعديل المادة 27 بمشروع قانون مقدم من بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بمنح وزير المالية الحق في اعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة وفقا لحالتين.

وتقضي المادة (27) المعدلة من قانون القيمة المضافة وفقا لما انتهت إليها اللجنة: «يجوز بقرار من الوزير المختص إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة في الحالتين الأتيتين: 1- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة. 2- مايستورد للأغراض العلمية أو التعليميه أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.

وقال صلاح يوسف رئيس قطاع بمصلحة الضرائب، إن المادة لا تتضمن إعفاء مطلق حيث تحمل الجوازيه ويجب أن يكون بقرار من الوزير، فيما فسر الدكتور محمد سليمان مدير وحده الضرائب والجمارك بمكتب وزير المالية، السبب وراء النص داخل المادة القانونية على «الهيئات» دون تحديدها، لتشمل الهيئات العامة الخدمية واقتصادية، منوها أن اللفظ لا يشمل الهيئات الاهليه والتي يحكمها قانون خاص.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أكثر من 14 ألف مصاب بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

أكثر من 14 ألف مصاب بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية