"خطة البرلمان" توافق على تعديل يسمح لوزير المالية بإعفاءات ضريبية

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مصراوي Masrawy

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي على تعديل المادة 27 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بمنح وزير المالية الحق في اعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة وفقا لحالتين.

وتقضي المادة (27) المعدلة من قانون القيمة المضافة وفقا لما انتهت إليها اللجنة: «يجوز بقرار من الوزير المختص إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة في الحالتين الأتيتين: 1- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة. 2- مايستورد للأغراض العلمية أو التعليميه أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.

وقال صلاح يوسف رئيس قطاع بمصلحة الضرائب، إن المادة لا تتضمن إعفاء مطلق حيث تحمل الجوازيه ويجب أن يكون بقرار من الوزير، فيما فسر الدكتور محمد سليمان مدير وحده الضرائب والجمارك بمكتب وزير المالية، السبب وراء النص داخل المادة القانونية على «الهيئات» دون تحديدها، لتشمل الهيئات العامة الخدمية واقتصادية، منوها أن اللفظ لا يشمل الهيئات الاهليه والتي يحكمها قانون خاص.

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