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وزير يرد على شكاوى نقص وزن أسطوانات الغاز

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وزير التموين يرد على شكاوى نقص وزن أسطوانات الغاز وزير يرد على شكاوى نقص وزن أسطوانات الغاز

مصراوي Masrawy

11:29 م الثلاثاء 26 يناير 2021


قال الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد أي مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ليس لديه بطاقة تموينية، مستطردا: "أي حد مش عنده بطاقة وتطلع فورا".

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، في ضوء مناقشة برنامج وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وبشأن أزمة نقص أسطوانات الغاز وتراجع الوزن، أكد المصيلحي، أن هذه الأزمة تكون فعليا في فصل الشتاء سواء نقص الوزن أو العجز في إتاحتها، فضلا عن القيام برفع أسعارها في كثير من الأوقات.

وأشار المصيلحي، إلى أنه منذ أن كان وزيرا للتضامن والتموين سابقا، أصدر قرار بحق ذوي الاحتياجات الخاصة في بطاقة التموين دون النظر للدخل.

كما تطرق لأزمة حذف المسافرين للخارج من التموين، قائلا: لو بلغ أي مواطن إنه مسافر هيكون إيقاف مؤقت أما من يسافر بدون ما يبلغ بيكون قرار الوقف من خلال مصلحة الجوازات، مشيرا إلى أن العودة مرة أخرى يتطلب إحضار خط السير.

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مصراوي Masrawy

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