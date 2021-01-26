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"الظافري" يبحث احتياجات محافظة جازان ومراكزها مع "الواصلي"

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زار هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية واستمع لشرح عما تقدِّم من خدمات

عقد محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري بمقر المحافظة اجتماعًا مع المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي. وجرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات المحافظة ومراكزها.

وقام "الظافري" بزيارة لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية، واستمع إلى شرح مفصل عما تقدمه الهيئة من خدمات في ظل ما تشهده المحافظة من تطور ونمو. وبحث آلية تعزيز التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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