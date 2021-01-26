الوطنية للتدريب تستقبل 6 من خريجيها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أمس الاثنين، 6 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمقر الأكاديمية.

وجاءت الزيارة تعبيرًا من النواب عن امتنانهم وتقديرهم للأكاديمية الوطنية للتدريب على ما اكتسبوه من مهارات وخبرات علمية وعملية خلال فترة البرنامج التدريبية.

وصرحت رشا راغب قائلة: "من الطبيعي أن يعود خريجو الأكاديمية لها باعتبارها مكانهم الأساسي والأصيل، وهذه الزيارة هي الأولى لهم بعد توليهم مناصبهم بالمجلسين، وقد أتوا لمشاركة خبراتهم المكتسبة خلال الفترة الماضية".

وأوضحت الدكتورة منال هلال عضو مجلس النواب، أن توليها مقعدًا بالبرلمان هو شرف وفخر كبير لكنه مسؤولية أكبر، ولكن المطمئن فيه أنهم لديهم بيت الخبرة الذي يلجؤون إليه دائمًا للاستشارة وهو الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكشف عمرو نبيل عضو مجلس الشيوخ، عن البرنامج قائلًا: "اكتسبنا منه خبرات كثيرة على المستويين الأكاديمي والعملي سواء من خلال البرنامج التدريبي أو الاحتكاك بخبرات زملائي بالبرنامج"، كما أعتبر تعيينهم بالبرلمان هو ثقة من رئيس الجمهورية في خريجي الأكاديمية، وأن المسؤولية الجديدة تختلف اختلافًا تامًا عن مسؤولياتهم السابقة من حيث الشق السياسي والتنفيذي.

وأكد على دور الأكاديمية في إكسابهم مختلف المعارف والتجارب في النظم السياسية والانتخابية والإدارة المحلية والإدارة عامة وإدارة المشروعات، وظهر ذلك جاليًا من تعاملهم أثناء تنفيذ المسؤولية الجديدة.

وأظهرت راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ، الفرق الذي لمسته في تغيير شخصيتها في الفترة ما قبل وبعد البرنامج، مضيفةً: "الكنز في الأكاديمية هو الروح التي تخلقها الأكاديمية بين متدربيها، مما يجعلهم مترابطين مكونين عقدة مشبعة بمختلف الخبرات والمعارف".

كما أشاد محمد الساعي عضو مجلس الشيوخ، بالبرنامج التدريبي وكبر حجم الاستفادة العائدة عليهم منه؛ وذلك بسبب منهجية وآلية الدراسة المُقدمة التي تختلف عن أي دراسة أكاديمية موجودة في عصرنا الحالي، حيث تركزت محاور الدراسة على الحوكمة والإدارة المحلية وإدارة الانتخابات وغيرها.

وأعربت هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، عن سعادتها بالعودة إلى صرح الأكاديمية الوطنية، متحدثةً عن الذكريات التي عشتها خلال البرنامج التدريبي، وعن الأكاديمية التي علمتهم الكثير والالتزام والعمل الجماعي وتطوير الذات، كما ثمنت احتواء البرنامج على مختلف الخبرات في كافة المجالات.

وقالت نهى زكي عضو مجلس الشيوخ، إنها قضت سنة مثمرة بالبرنامج مما زاد ارتباطها بالأكاديمية، بالإضافة إلى أن البرنامج أشبعها بالكثير من الموضوعات الجديدة والتجارب المختلفة.

ووجه خريجو دفعة الفريق محمد العصار رسالة إلى متدربي البرنامج الحاليين، بأن يجتهدوا ويستثمروا وقتهم بالأكاديمية و يستفيدوا من تجاربهم، مشددين على وجود هدف واحد يجمعهم وهو أن نعلي مصر دائمًا، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر أن دفعة الفريق محمد العصار تخرج منها 79 مُتدربا في شهر نوفمبر 2020، بعد إتمامهم للتدريب الميداني الذي نفذته الأكاديمية الوطنية للتدريب على مستوى 26 محافظة طيلة شهر أكتوبر الماضي، وتدرب حاليًا الأكاديمية الدفعة الثالثة التي اختارت اسم الشهيد العقيد أحمد منسي كاسم للدفعة؛ وفاءً وعرفانًا ودعمًا للشهداء وأسرهم.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.