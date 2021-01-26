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بتهمة "التحريض على التمرد"

أدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أمس القسم استعدادًا للبدء في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في 9 فبراير المقبل.

وتسلم المجلس أمس الاثنين رسميًّا قرار الاتهام الذي أصدره مجلس النواب بحق ترامب لمحاكمته برلمانيًّا بتهمة "التحريض على التمرد".

وجاء تحرك مجلس الشيوخ بعدما صوّت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي يوم 13 يناير 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب؛ ما يجعله أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

وعلى الرغم من الآثار الرمزية فإنه يمكن لمجلس الشيوخ أن يعاقب "ترامب" بأن يجري على الفور تصويتًا لمتابعة الإجراءات، وله بعدها أن يحصل على تصويت بالأغلبية، يحظر الرئيس السابق عن خوض انتخابات 2024، التي كان "ترامب" قد ذكر مرارًا نيته المشاركة فيها.

ويعتبر ذلك الإجراء الوحيد الذي بوسع مجلس الشيوخ أن يعاقب "ترامب" بواسطته كجزء من إدانة العزل؛ لأن جميع إجراءات المجلس بعد ترك ترامب منصبه لن تؤثر على مزايا ما بعد الرئاسة، التي تشمل المعاش التقاعدي، وحماية الخدمة السرية.

وكان تسعة أعضاء، في مشهد تم بثه على الهواء مباشرة مساء أمس الاثنين، قد نقلوا لائحة الاتهام الخاصة بعزل الرئيس "ترامب" إلى مجلس الشيوخ، متبعين المسار نفسه الذي سلكه حشد لأنصار الرئيس السابق خلال اقتحامهم مقر الكونغرس يوم 6 يناير.