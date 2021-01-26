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مصرع عامل مختنقًا بدخان نيران التدفئة في سوهاج

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مصرع عامل مختنقًا بدخان نيران التدفئة في سوهاج مصرع عامل مختنقًا بدخان نيران التدفئة في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:39 م الثلاثاء 26 يناير 2021


سوهاج - عمار عبدالواحد:
لقى عامل مصرعه، مختنقًا بدخان نيران التدفئة، بدائرة قسم شرطة جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة جرجا بلاغًا من بعض أهالي الجزيرة الوسطى بعثورهم على أحد أهالي المنطقة جثة هامدة في منزله بذات الناحية.

تبين من التحريات التي أشرف عليها العقيد أحمد شوقي، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب العثور على جثة "م. ح" 35 عامًا عامل بمنزله يرتدي كامل ملابسه ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

وأضافت التحريات إلى أن المذكور يقيم في المنزل بمفرده وأنه متوفى منذ مساء أمس الاثنين عقب إشعاله نيران للتدفئة بمنزله واختناقه بالدخان بعد أن غلبه النوم، وأنه كشف الواقعة أحد الجيران.

جرى نقل الجثة لمستشفى مستشفى جرجا العام، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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