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"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع وهو يسير بسرعة جنونية

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ضمن متابعة الإدارة لـ"المتباهين" وتوثيقهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تواصل إدارة مرور محافظة الطائف متابعتها للمتباهين بالقيادة المتهورة، وتوثيقها عبر بث مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، معرضين بذلك حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وقد ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بسرعة عالية جدًّا معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

أكد ذلك "المرور السعودي" عبر حسابه في تويتر، وقال: "سيتم إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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