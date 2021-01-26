بايدن يوقع أوامرًا تنفيذية لمواجهة التمييز وإنهاء عدم المساواة العرقية في أمريكا

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مصراوي Masrawy

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، مرسوًا رئاسيًا بشأن المساواة العرقية في الولايات المتحدة، كما وقع مرسومًا تنفيذيًا بشأن إصلاح نظام السجون ومراكز الاعتقال والإصلاح في أمريكا.

وجدد بايدن، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، بشأن التمييز العرقي في بلاده، إدانته لدعاة تفوق العرض الأبيض في أحداث اقتحام الكابيتول، في 6 يناير الجاري، مشيرًا إلى أن ما حدث في الكابيتول أثار حفيظة كل الأمريكيين.

وقال بايدن، إنه يجب معالجة أسباب التمييز في المجتمع الأمريكي، مؤكدًا أن هناك اختلالاً في المساواة في أمريكا.

وأضاف: "سنستمر في إحراز تقدم للتخلص من التمييز المنهجي في كل فرع من البيت الأبيض وفروع الحكومة" مؤكدًا أنه على الولايات المتحدة أن تغير مقاربتها نحو المساواة العرقية.