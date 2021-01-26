بالصور.. إنشاء 3 مدارس جديدة في كفرالشيخ

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كفرالشيخ - إسلام عمار:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين، على إنشاء عدد من المدارس الجديدة في بعض مدن ومراكز المحافظة.

وفق بيان المحافظة، وافق المجلس على تخصيص 2398.19 متر لإقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية كوم الحجر، التابعة لمركز الحامول، وإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية المنشة الشرقية التابعة لمركز كفرالشيخ.

وأوضح بيان المحافظة أنه جرت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة، جوار مجمع المدارس بمدينة فوة، لإقامة مدرسة ثانوية صناعية لتعليم فنون الكليم والسجاد.

جاء ذلك في حضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام وأمين المجلس، واللواء ياسر حفناوي السكرتير المساعد، ومحمد رأفت وإسلام طه معاوني محافظ كفرالشيخ، ورؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارات، والمصالح الحكومية.