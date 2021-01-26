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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين "بلينكن" وزيراً للخارجية

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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين "بلينكن" وزيراً للخارجية مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين "بلينكن" وزيراً للخارجية
صاحب خبرة في دوائر سياسة بلاده

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، على تعيين أنتوني بلينكن وزيراً للخارجية بعد ترشيحه لهذا المنصب من قبل الرئيس جو بايدن، وفقاً لـ" اليوم".

ويعرف "بلينكن" بأنه صاحب الخبرة في دوائر السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ولد بلينكن عام 1962 في نيويورك لأبوين يهوديين، وتلقى تعليماً يهودياً دينياً نموذجياً في التوراة ولم يكن يتحدث سوى لغة الإيديش، وأحد أبرز كتاب هذه اللغة.

ودرس "بلينكن" القانون في جامعة هارفارد وتخرج فيها، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا عام 1988، وعمل في مجال دراسته لفترة بعد تخرجه ثم انخرط بالمجال السياسي.

عمل من العام 2009 وحتى عام 2013 كنائب مساعد الرئيس، وتولى منصب نائب مستشار الأمن القومي من 2013 وحتى 2015 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وفي عام 2015 كان "بلينكن" أول مسؤول حكومي أمريكي يشغل منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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