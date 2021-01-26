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رغم استبعاده الإدانة.. "بايدن": محاكمة "" يجب أن تأخذ مجراها

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رغم استبعاده الإدانة.. "بايدن": محاكمة "ترامب" يجب أن تأخذ مجراها رغم استبعاده الإدانة.. "بايدن": محاكمة "" يجب أن تأخذ مجراها
اعتبر أن عدم المضي فيها سيكون أسوأ

رغم استبعاده الإدانة..

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع "CNN": "إن إجراءات محاكمة الرئيس السابق دونالد في مجلس الشيوخ يجب أن تأخذ مجراها"، بحسب ما نقل " اليوم" عن "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وأضاف "بايدن" :"إن نتيجة عدم المضي في المحاكمة ستكون أسوأ من إجرائها".

واستبعد الرئيس الأمريكي أن يحصل "ترامب" على الأصوات الكافية اللازمة لإدانته.

وأوضح أنه لا يعتقد أن 17 سيناتوراً جمهورياً سيصوتون لإدانة "ترامب".

واعتبر أن "النتيجة كانت ستصبح مختلفة لو أن قرار عزل ترامب أتى قبل ستة أشهر على نهاية ولايته".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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